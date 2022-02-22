На Одещині невідомі напали на пост габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки

Зважувальний комплекс в селі «Дачне» (а/д М-05 Киев – Одесса) – один з найпроблемніших пунктів ГВК в Україні. У квітні 2019 року там було скоєно збройний напад на інспекторів Укртрансбезпеки.

З початку минулого тижня управління роботою Укртрансбезпеки в Одеській області перебрала на себе спеціальна група Центрального апарату, на чолі з Першим заступником Голови ДСБТ Юрієм Марценишиним.

До визначення нового керівника, в регіональному відділенні проводиться внутрішнє розслідування попередньої діяльності та замінено інспекторів на пунктах габаритно-вагового контролю.

Нові інспектори Укртрансбезпеки, які заступили на пост ГВК «Дачне», не причетні до жодних корупційних схем та не пов’язані з компаніями перевізників.

15 лютого, коли інспектори здійснювали рейд, в приміщення посту Укртрансбезпеки увійшло двоє осіб та вивели з ладу камеру відео фіксації. Нападникам не було відомо, що віднедавна змінено режим роботи відеокамери з онлайн трансляції на збереження, і, можливо, тому вони не закривали свої обличчя.

Відео події разом із заявою про хуліганський напад на пост ДСБТ передано до Управління Національної поліції в Одеській області.

За кілька днів Укртрансбезека отримала фотографії посвідчень нападників, які вони раніше пред’явили на пункті ГВК, представляючись “громадськими активістами”, що контролюють зважування транспортних засобів.

Особа, яка вивела з ладу відеокамеру показувала посвідчення члена «Комітету по боротьбі з корупцією», його спільник – редакційне посвідчення журналіста однієї з одеських газет.

За словами інспекторів, обоє регулярно чергують в автомобілі поруч із пунктом ГВК. Перевізники заявляють, що ці особи можуть бути причетні до злочинного угрупування, яке раніше контролювало пункт зважування.

Укрансбезпека закликає перевізників повідомляти в правоохоронні органи про відомі їм факти незаконних дій на пункті «Дачне», або на гарячу лінію по боротьбі з корупцією Міністерства інфраструктури (044) 351 48 00.

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