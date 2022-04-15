На Одещині поліцейські викрили одинадцять зловмисників, які грабували співгромадян та обкрадали чужі оселі

Правопорушники будуть притягнуті до відповідальності за статтями 185 та 186 Кримінального кодексу України.

Двоє чоловіків, з Березівки та села Вигода, пробралися до чужих будинків і викрали звідки харчі та особисті речі. У Болграді спільники 29-ти та 33-х років, проламавши дах у гаражі, витягли звідти будівельні інструменти та металеві вироби, а от 42-річний житель Роздільної викрав з багажника запаркованого автомобіля містянина колесо та набір інструментів.

Ще п’ять майнових злочинів були скоєні в Одесі. 26-річна містянка без дозволу зняла з банківської картки своєї свекрухи майже 20 тисяч гривень, 51-річний уродженець Подільська викрав в одесита велосипед, а 38-річний житель Запоріжжя на очах у працівниці магазину забрав її ноутбук і смартфон. Також у Суворовському районі міста 24-х та 34-річний одесити в різні дні пробралися до місцевого підприємства та забрали звідти меблі.

Крім того, на блокпосту в одному з сіл Одеського району правоохоронці затримали 32-річного зловмисника, який більше місяця був в розшуку за пограбування. Тепер він очікуватиме суду під вартою.

За скоєні майнові злочини усім фігурантам загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(За інформацією територіальних відділів поліції)