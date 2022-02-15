На Одещині поліцейські затримали двох податківців-хабарників

Фігуранти налагодили корупційний механізм видачі довідок про відсутність податкової заборгованості для участі у тендерних закупівлях.

Учора, 14 лютого, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали двох працівників відділу податкової служби в Одеській області. За винагороду податківці сприяли у безперешкодній видачі довідок для участі у тендерах. Кошти фігуранти отримували у кілька етапів.

Один із податківців отримав 16 500 гривень неправомірної вигоди, а його колега – 13 500. Останній з метою прикриття протиправної діяльності отримував кошти на визначений ним картковий рахунок.

Обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їм підозри.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України