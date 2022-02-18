На Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбійному нападі на будинок пенсіонерів

Двоє зловмисників, одесит та виходець із сусідньої країни, ввечері увірвалися в оселю подружньої пари. Вдаривши голову сімейства, який намагався чинити опір непроханим гостям, правопорушники зв’язали чоловіка разом з дружиною і, пригрозивши пістолетом, відібрали заощадження родини, золоті прикраси й два мобільні телефони. Через кілька днів фігурантів затримали, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дізнавшись від потерпілих про скоєне, поліцейські зібрали детальну інформацію про нападників і маршрут їхнього пересування. За кілька днів кропіткої роботи оперативних та слідчих підрозділів обласної та районної поліції був затриманий один фігурант — за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення його зняли з автобуса, що мав прямувати з міжнародного автовокзалу Одеси до Кишинева.

Другого правопорушника затримали, коли він намагався дістатися з Ізмаїла до обласного центру. З фігурантами проводять слідчі дії, одному із них уже повідомлено про підозру в розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло.

У зловмисників вилучили речові докази їх причетності до злочину. Обидва затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Сума збитку, нанесена подружжю, становить 130 тисяч гривень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Тож фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Окрім того, перевіряється їх причетність до аналогічних злочинів. Процесуальне керівництво справи здійснює Подільська окружна прокуратура.

Подільське районне управління поліції в Одеській області