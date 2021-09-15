На Одещині поліцейські затримали учасника злочинної групи

Чоловік перебував у розшуку та входив до складу угруповання, яке «спеціалізувалося» на майнових злочинах.

Оперативники та слідчі обласного управління поліції встановили місце знаходження зловмисника. Як результат — учора, 14 вересня, на підставі ухвали суду оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції затримали 34-річного чоловіка в одному з населених пунктів Одеського району.

Зловмисник – учасник злочинного угруповання, яке «спеціалізувалося» на майнових злочинах, зокрема – розбоях, грабежах та крадіжках. Окрім того, діяльність злочинної групи була під контролем так званого «смотрящого».

На даний час затриманого поміщено до Ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України