Супруги-киберпреступники даже под следствием продолжали обманывать интернет-покупателей

Киберполицейские разоблачили николаевских супругов в совершении ряда мошенничеств с продажей товара в Интернете



Семейная пара 23 и 32 лет создавала фейковые объявления на интернет-площадках о продаже несуществующих бытовых товаров и товаров, предназначенных для индустрии красоты.

Получив деньги, они исчезали из сети. Таким способом аферисты обманули не менее пятидесяти жителей разных регионов Украины, которые лишились 85000 гривен.

7 июля работники отдела противодействия киберпреступности совместно со следователями Николаевского районного управления полиции под процессуальным руководством Николаевской окружной прокуратуры провели по месту жительства супругов и их родителей обыски.

Изъяли компьютерную технику, банковские картки, сим-карточки. Злоумышленники использовали банковские карточки, оформленные на подставных лиц, постоянно меняли номера операторов мобильной связи и применяли широкий спектр средств анонимизации в сети.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Окончательное число пострадавших от мошенников устанавливается. Изъятые вещдоки направлены на экспертизу, после проведения которой будет решаться вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении

В отделе коммуникации полиции Николаевской области напомнили, что в мае прошлого года эта криминальная парочка уже попадали в поле зрения правоохранителей. Их уличили в аналогичных преступлениях, по этим фактам продолжается следствие. Однако аферисты продолжили обманывать людей. // Николаевские новости