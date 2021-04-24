Зловмисника, який сокирою потрощив супермаркет у Маріуполі, взято під варту без права застави

Сьогодні Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який із сокирою увірвався до супермаркету та розтрощив вітрини. Фігуранта заарештовано на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, 22 квітня поліцейські затримали чоловіка, який вчинив хуліганські дії у магазині Маріуполя. Крім того, за місцем мешкання зловмисника поліція вилучила зброю та наркотики.

За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, було розпочато відразу декілька кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, — до семи років позбавлення волі.

За рішенням суду правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

Маріупольське районне управління

поліції Донецької області