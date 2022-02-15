Загибель двох людей на Авдіївському коксохімзаводі – розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).

За даними слідства, вдень 14 лютого 2022 року на ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» у вугільно-підготовчому цеху №2 під час демонтажу залізобетонної конструкції стався обвал плити. Разом із нею з висоти 37 м зірвалися двоє працівників підрядної організації ТОВ «Метпромгруп». Слюсар-ремонтник та монтажник від отриманих травм загинули на місці.

Наразі тіла загиблих рятувальники дістали з-під уламків.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються усі обставини трагедії.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури