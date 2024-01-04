За хабарництво судитимуть майстра Іллінецького лісгоспу

Прокурорами Немирівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно майстра лісу філії «Іллінецьке лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» за обвинуваченням в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2023 року обвинувачений домовився з чоловіком, який хотів придбати 3 вантажівки дров, зробити це в обхід офіційної процедури – тобто не платячи коштів за лісопродукцію в касу лісництва та не оформлюючи товарно-транспортної накладної на неї. За здійснення цієї незаконної оборудки обвинувачений погодився взяти 30 тис. грн хабаря від покупця дров.

Надалі, під час завантаження третьої машини дров, покупець передав майстру частину обумовленої суми коштів – 21,5 тис. грн та останній був затриманий на місці події правоохоронними органами.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом обвинуваченому загрожує покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу Управління СБУ у Вінницькій області та Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури