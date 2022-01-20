На Одещині прикордонники організували банду, яка викрадала людей та вимагала з них гроші (відео)

СБУ в ході спецоперації в Одесі нейтралізувала організоване злочинне угруповання. За попередніми даними, до його складу входили діючі правоохоронці. Учасники банди тероризували мешканців регіону, викрадали людей і вимагали з них гроші.

У разі відмови сплачувати «данину», зловмисники тиснули на потерпілих та погрожували фізичною розправою.

Встановлено, що члени злочинної групи представлялись співробітниками правоохоронних органів і здійснювали незаконні затримання громадян під вигаданими приводами. Після цього «вибивали» з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, зловмисники проводили несанкціоновані обшуки і обкрадали оселі мешканців обласного центру. За оперативними даними, організатор угруповання та його спільник є діючими співробітниками структурних підрозділів Держприкордонслужби України. При цьому своїм «жертвам» вони представлялися співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів.

Задокументовано факти протиправних дій щодо місцевого підприємця. Учасники угруповання, погрожуючи насильством і фізичною розправою, вимагали з нього сплатити «борг».

Співробітники СБУ затримали двох прикордонників-організаторів банди на спробі викрадення людини.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

Заходи із викриття і затримання зловмисників проводили співробітники спецпідрозділу СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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СБУ