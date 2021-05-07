На Одещині тривають заходи із зачистки регіону від криміналітету

Протягом тижня поліцейські провели десятки обшуків, під час яких вилучили зброю, боєприпаси, наркотики та інші речові докази протиправної діяльності.

Санкціоновані обшуки проводилися в осіб, які прямо чи опосередковано можуть бути причетні до поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в області.

Під час заходів поліцейські вилучили сім одиниць зброї, майже сотню різнокаліберних набоїв, до чотирьохсот грамів наркотичних засобів, а також десятки речей, серед яких побутова техніка, мобільні телефони, прикраси, гроші, транспортні засоби тощо, які можуть мати відношення до протиправної діяльності.

Нагадаємо: в рамках зазначених заходів в Одесі правоохоронці затримали групу осіб, які вимагали у місцевого підприємця «данину» за так зване кришування.

Наразі відпрацювання регіону триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області