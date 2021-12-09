Викрито киянку, яка за підробленими документами заволоділа квартирою померлої жінки

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві повідомлено про підозру мешканці столиці у заволодінні шляхом обману квартирою, що мала бути визнана відумерлою спадщиною.

Встановлено, що підозрювана, проживаючи у житловому будинку по вул. Мартиросяна у м. Києві, дізналася про те, що її сусідка (жінка похилого віку, 1937 р. н.) померла та вирішила заволодіти її квартирою шляхом обману та використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, знаючи, що померла жінка була самотньою, підозрювана організувала підроблення офіційних документів, які підтверджують неіснуючі родинні зв’язки (свідоцтво про народження на ім’я підозрюваної та начебто її матері, а також свідоцтва про смерть начебто матері підозрюваної), з яких вбачалось, що підозрювана є племінницею померлої.

Вказані документи підозрювана подала приватному нотаріусу, який не усвідомлюючи протиправність її дій, завів спадкову справу та в подальшому видав підозрюваній свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого за останньою зареєстровано право власності на квартиру померлої жінки.

За результатами досудового розслідування підозрюваній інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

На майно, що стало предметом вчиненого кримінального правопорушення, накладено арешт. Його вартість, відповідно до висновку оціночної будівельної експертизи, становить понад 750 тис. гривень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура