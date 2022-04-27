На Одещині відпрацювують криміналітет: поліцейські видворили так званого «авторитета»

Про це повідомили сьогодні, 27 квітня, у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Працівники Департаменту спільно з теруправлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції продовжують перевіряти представників «криміналітету», які можуть впливати на обстановку в регіонах, а також щодо їхньої можливої співпраці із ворогом.

Під час відпрацювання оперативники отримали інформацію щодо перебування на території Одеси «кримінального авторитета», який є близьким родичем «вора в законі» та має зв’язки з криміналітетом рф. 26 квітня поліцейські видворили з України 34-річного громадянина.

Поліція Одеської області