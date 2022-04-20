На Одещині викрили браконьєрів у вилові водних біоресурсів на суму понад ₴3,5 мільйона

Чоловіки незаконно виловили у сезон нересту майже 1700 рибин та раків. За це зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі.

Водні поліцейські та прикордонники виявили двох мешканців одного з сіл Ренійської громади, які сітками витягали рибу та раків з озера Катрал. Спільники виловили понад тисячу двісті одиниць риби й раків.

Інші двоє браконьєрів – уродженці Одеського району. Один з них виловив з Кучурганського водосховища 350 рибин різних видів, а другий – майже 60 коропів з Дністровського лиману.

Незаконний улов, більше півтори тисячі метрів заборонених знарядь лову та плавзасоби в чоловіків вилучили.

Дії фігурантів кваліфікували за частиною 1 статті 249 (незаконне зайняття рибним добувним промислом) Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(За інформацією водної поліції

та територіальних підрозділів поліції області)