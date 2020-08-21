На Одещині викрито в отриманні хабара посадовицю облуправління Держпраці

Підозрювана вимагала 2500 доларів США за дозвільні документи на розміщення автозаправної станції скрапленого газу.

У п’ятницю, 21 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими Приморського відділу поліції області, за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури № 3 затримали начальницю одного з відділів Головного управління Держпраці в Одеській області одразу після одержання частини неправомірної вигоди.

Посадовиця налагодила схему вимагання та одержання неправомірної вигоди з підприємців регіону за реєстрацію та видачу дозвільних документів щодо розміщення об’єктів підвищеної небезпеки, а саме автозаправних станцій скрапленого газу.

Фігурантка була затримана поліцейськими після одержання 5 тисяч гривень у якості першої частини обумовленої з підприємцем неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо затримання начальниці відділу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України