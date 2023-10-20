На Одещині 19-річний молодик зберігав та розповсюджував дитячу порнографію

Чоловіку, відносно якого у суді вже розглядаються матеріали кримінального провадження за сексуальні стосунки з малолітньою дівчинкою, слідчі вже повідомили про підозру. Фігуранту загрожує до 12 років за гратами.

Припинили протиправну діяльність зловмисника слідчі слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області спільно з працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

У 2021 році під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео на якому 19-річний мешканець Одеського району вчиняє дії сексуального характеру відносно малолітньої односельчанки. Слідчі відразу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років), та розпочали слідство. Наразі досудове розслідування за даним фактом завершено, а обвинувальний акт відносно зловмисника вже скеровано до суду.

В мобільному телефоні фігуранта, який слідчі направили на комп’ютерно-технічну експертизу, спеціалісти виявили відео-файли, що містили сцени дитячої порнографії. Серед різних відео, які зловмисник завантажив з мережі Інтернет, був також і медіа-файл за участі його малолітньої односельчанки, який до того ж він розповсюдив серед своїх знайомих. Правоохоронці встановили, що молодик, скориставшись складними життєвими обставинами сім’ї, у якій проживала дівчинка, за незначну винагороду знімав її в сексуальних сценах.

«Через нові обставини слідчі розпочали кримінальне провадження за частинами 1 та 3 статті 301-1 Кримінального кодексу України та, за наявності достатніх доказів, під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження та у виготовленні, умисному зберіганні, розповсюдженні дитячої порнографії. Згідно із санкцією статті за такі протиправні дії правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває», – повідомив тимчасово виконувач обов’язків заступника начальника Одеського районного управління поліції № 2 – начальник слідчого відділу Олег Шпитко.

Відділ комунікації поліції Одещини