На Одещині четверо домашніх кривдників отримали обвинувальні вироки суду

За неприпустиму поведінку щодо подружжя троє чоловіків отримали покарання у вигляді пробаційного нагляду та обмеження волі, а один – опинився за ґратами.

37-річний чоловік з Саф’янівської громади ображав дружину, бо йому не подобалось, як вона виховує сина. 32-річний житель Кілійської громади в стані сп’яніння влаштовував співмешканці сварки через побутові непорозуміння. 41-річний житель Лиманської громади кривдив дружину, коли вона просила його не вживати алкоголь. А від 52-річного жителя Новоборисівської громади дружина потерпала через його ревнощі.

Потерпілі постійно чули у свій бік нецензурну лайку, образи, приниження та погрози побиттям.

По допомогу жінки звертались у поліцію. Правоохоронці поставили правопорушників на профілактичний облік, складали відносно них протоколи за частинами 1 та 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проводили профілактичні бесіди та виносили їм термінові заборонні приписи. Суд призначав порушникам покарання у вигляді штрафів.

Після чергового звернення жінок, коли протиправні дії чоловіків набули систематичного характеру, слідчі розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Зібравши достатньо доказів, фігурантам висунули обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо подружжя, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої.

Обвинувальні акти були скеровані до суду, який визнав обвинувачених винними і призначив їм покарання.

Жителям Кілійської та Саф’янівської громад Ізмаїльського району – у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік 6 місяців та на 2 роки відповідно. Жителю Лиманської громади Роздільнянського району – у вигляді обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців з іспитовим строком 1 рік. На цих засуджених покладені обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також вони зобов’язані пройти програму для кривдників строком три місяці.

А ось жителю Новоборисівської громади Роздільнянського району суд виніс покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік, взявши до уваги його негативну характеристику за місцем мешкання та роботи, а також прохання дружини.

Поліцейські закликають громадян не терпіти домашніх кривдників. Якщо ви потерпаєте від фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства в сім’ї, не замовчуйте, а відразу звертайтеся по допомогу до територіального підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102. Цілодобову консультацію та підтримку постраждалим надають на урядовій гарячій лінії з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номерами 1547 та 116-123. Також інформацію щодо домашнього насильства, підтримку та допомогу в цьому питанні надасть чат-бот МВС police_helpbot.

Відділ комунікації поліції Одещини

(за матеріалами територіальних підрозділів поліції)