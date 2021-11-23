Викрито спробу незаконної приватизації гідротехнічних споруд Києва та області держмайна на суму понад ₴4,2 млрд.

Служба безпеки України запобігла масштабній схемі з незаконного заволодіння гідротехнічними спорудами (ГТС) та земельними ділянками державної і комунальної форми власності у Києві та Київській області.

Скориставшись прогалинами у законодавстві, зловмисники у незаконний спосіб намагалися приватизувати «нічийні» ГТС та 12 земельних ділянок у столиці та околицях.

Таким чином вони планували «вивести» з державної та комунальної власності майно на загальну суму понад 4,2 млрд грн.

За даними СБУ, у 2018 році громадянин України звернувся із офіційним запитом щодо власності низки гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок. Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, взяв їх на «відповідальне зберігання». Згодом розпочав процедуру приватизації щодо вказаних об’єктів.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі накладено арешт на майно і майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.

Триває слідство для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Розкриття схеми здійснювало Головне управління СБУ з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

СБУ