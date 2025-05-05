На Одещині член громадського формування вимагав $5000 від чоловіка з інвалідністю

Фігурант вимагав 5000 доларів від чоловіка з інвалідністю, щоб у того не виникло «проблем» у ТЦК та СП під час оформлення відстрочки від призову на військову службу. Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Викрили та задокументували ділка слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 спільно зі співробітниками Управління служби безпеки України в Одеській області. Правоохоронці встановили, що 54-річний інспектор з охорони громадського порядку одного з громадських формувань, дізнавшись про законне бажання громадянина отримати відстрочку від служби в ЗСУ у зв’язку з інвалідністю, почав погрожувати йому «перешкодами» і вимагати неправомірну вигоду за їх «усунення».

За п’ять тисяч доларів винагороди зловмисник обіцяв вплинути на знайомого військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для прийняття ним позитивного рішення щодо чоловіка. А в разі відмови надати гроші, погрожував негативними наслідками.

Згодом правопорушник знизив ціну до 3600 доларів, додавши до «послуг» виключення чоловіка зі списку «ухилянтів».

Правоохоронці затримали ділка у процесуальному порядку, щойно він отримав кошти, які були вилучені в якості речових доказів.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 60560 гривень. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Одеське районне управління поліції № 2