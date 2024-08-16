За підпал магазину на Дністрі на Хмельниччині судитимуть чернівецького правоохоронця

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно інспектора ГУНП в Чернівецькій області за фактом умисного знищення майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).



Слідством встановлено, що майор поліції, перебуваючи в с. Куражин, що на узбережжі р. Дністер, підпалив вагончик-магазин місцевого підприємця. Зловмисника вдалось встановити за допомогою камер відеоспостереження.

Сума завданих збитків потерпілому становить 500 тис грн. Свою вину обвинувачений визнав повністю та відшкодував завдану шкоду.

Йому обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 194 ККУ передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури