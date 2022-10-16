За розбійний напад та незаконне позбавлення волі людини засуджено мешканця Дніпропетровщини

За публічного обвинувачення Першотравенської окружної прокуратури мешканця смт Межова визнано винним за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло, та незаконного позбавлення волі з корисливих мотивів (ч.3 ст.187, ч.2 ст.146 КК України).

За даними слідства, чоловік потрапив до будинку, де проживала його близька родичка та її чоловік. Зв’язавши руки, зловмисник силою заштовхав потерпілих в автомобіль та вивіз до покинутої будівлі. Повернувшись до будинку родичів, обвинувачений викрав грошові кошти, ювелірні вироби та прикраси на загальну суму понад 200 тис грн, а також документи на нерухомість, яка розташована за кордоном.

Чоловік переховувався на території іншої держави 5 років, проте, згідно з міжнародним поліцейським співробітництвом, було проведено передачу вказаного громадянина для притягнення його до кримінальної відповідальності на території України.

Вироком Павлоградського міськрайонного суду чоловіка визнано винним у скоєних злочинах та призначено покарання у вигляді 11 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури