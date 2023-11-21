В уродженця Херсонщини тернопільські поліцейські вилучили наркоти більше ніж на ₴5 мільйонів

Плантації конопель, які вирощували у теплицях, та 60 кілограмів марихуани виявили правоохоронці на території одного із домогосподарств Заліщицької громади Чортківського району. «Незаконний бізнес» організував житель Херсонської області, котрий переїхав на Тернопільщину у зв’язку з воєнними діями.

Співробітники відділення поліції №4 м.Заліщики отримали оперативну інформацію про те, що житель однієї із громад вирощує та зберігає наркотичні речовини. У ході санкціонованого обшуку поліцейські виявили на приватній території, де проживає 42-річний чоловік, три спеціально облаштовані теплиці для культивування конопель. Звідти вилучено майже 500 рослин.

У двох господарських приміщеннях було знайдено висушену марихуану загальною вагою – понад 60 кілограмів. Речові докази поліцейські направили на проведення експертного дослідження.

Загальна вартість вилученої продукції на чорному ринку становить понад 5 мільйонів гривень.

Як з’ясувалося, незаконний бізнес організував уродженець Херсонської області. Чоловік більше року тому переїхав на Тернопільщину та орендував житло у знайомої в одному із сіл Чортківського району. Тут без діла не став сидіти та вирішив займатися вирощуванням конопель. Через інтернет замовив різні сорти наркотичного насіння та обладнав три теплиці для їх культивування. Місцевим розповідав, що вирощує помідори. Загальна площа плантацій становила майже 30 соток. Для зібраного урожаю зловмисник також облаштував спеціальні приміщення, де рослини ретельно висушував та подрібнював.

Зі слів фігуранта, він вирощував рослини для медичного використання.

Документували протиправну діяльність місцеві поліцейські спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури.

Правоохоронці встановлюють можливі канали збуту марихуани зловмисником, а також коло осіб, причетних до незаконного культивування наркорослин.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.310 (посів або вирощування конопель), та за ч.3 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Згідно санкцій інкримінованих злочинів зловмисникові загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області