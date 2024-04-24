На Одещині чоловік через помсту спалив автомобіль односельчанки (фото)

За скоєне йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

До поліції звернулася директорка будинку культури одного із населених пунктів Василівської сільської громади, що на Болградщині, та повідомила, що односелець спалив її автомобіль «Hyundai».

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між жінкою та чоловіком виник конфлікт через те, що останній нібито розбив плафони біля будинку культури. Коли директорка БК приїхала до односельця, аби розібратися в ситуації, він, щоб помститися жінці за її образливі висловлювання на свою адресу, взяв зі свого домоволодіння сокиру та пляшку з паливною сумішшю, підійшов до автомобіля, пошкодив сокирою кузов та скло, розлив у салоні паливну суміш та підпалив.

Потерпіла спостерігала за діями зловмисника, однак вдіяти нічого не змогла. Унаслідок пожежі її автомобіль повністю згорів.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертизу.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. За скоєне підозрюваному загрожує покарання позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – повідомив т.в.о. начальника Болградського районного відділу поліції підполковник поліції Роман Михайлов.

Болградський районний відділ поліції Одещини