На Одещині ДБР викрило посадовця військової частини, який брав з бійців гроші за надання відгулів

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин на Одещині, який вимагав з бійців плату за можливість взяти відгул.

«Такса» становила 4 тис. гривень, а у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

За оперативними даними, таким чином командир витребував щонайменше 500 тисяч гривень зі своїх військових. Наразі працівники ДБР задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів.

Крім того, встановлені факти застосування сили та побиття бійців.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР