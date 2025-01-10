На Одещині держреєстратор незаконно перереєстрував державні землі вартістю понад ₴134 млн.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора однієї із селищних рад на Одещині за фактом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений у 2022 році без наявності правових підстав змінив інформацію у Державному реєстрі речових прав, внаслідок чого з державної власності вибула 21 земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 3191 га вартістю понад 134 млн гривень.

Вказані землі належали державі та перебували у постійному користуванні Державної установи «Ширяївський виправний центр № 111».

Наразі незаконні рішення держреєстратора скасовані, земельні ділянки повернуто у державну власність.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури