На Одещині фермер образився і угнав трактор

Поліцейські повідомили жителю Подільського району про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Сільськогосподарську техніку поліцейські вилучили і повернули власнику. Правопорушнику загрожує позбавлення волі і конфіскація майна.

Про подію в поліцію повідомили з фермерського господарства. Правоохоронці встановили, що один із фермерів прийшов на територію тракторної бригади, всупереч волі охоронців завів трактор та поїхав на ньому геть. Покинутий транспортний засіб поліцейські виявили у полі за селом. Після проведення необхідних слідчих дій техніку вартістю близько 700 тисяч гривень повернули власнику.

«Свій вчинок чоловік пояснив тим, що представники підприємства не розрахувались за виконані ним польові роботи. Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України та під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у сховище, якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває», – повідомив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олег Ситник.

Зазначимо, що санкція ч. 3 ст. 289 ККУ тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Подільське районне управління поліції Одеської області