На Одещині крадія викрили на спробі підкупу поліцейського

Хотів відкупитися від кримінальної відповідальності за крадіжку, натомість став фігурантом ще одного провадження. Одеські поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські Одещини встановили причетність 21-річного місцевого мешканця до скоєння крадіжки. Аби уникнути відповідальності, фігурант вирішив «домовитися» із заступником начальника-начальником слідчого відділу одного з райвідділів ГУНП в Одеській області. За уникнення покарання та закриття матеріалів кримінального провадження він запропонував посадовцю поліції неправомірну вигоду – 1000 доларів США.

Про корупційну пропозицію підполковник поліції одразу повідомив Одеське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За цим фактом слідчі ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Одразу після передачі частини неправомірної вигоди посадовцю поліції чоловіка затримали в процесуальному порядку оперативники внутрішньої безпеки та слідчі одеської поліції.

Наразі за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури слідчі поліції Одещини оголосили йому про підозру. За спробу підкупу службової особи хабародавцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України