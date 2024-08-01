Шахрай продавав неіснуючі «прокачані» акаунти для комп’ютерних ігор

Оперативники Чернігівського райуправління поліції викрили місцевого мешканця, який ошукав дев’ятьох громадян на продажі ігрових акаунтів. Потерпілі сплатили шахраєві від 2000 до 35000 гривень кожен, однак бажаного віртуального «товару» так і не отримали. Фігуранту оголошено про підозру.

Віднедавна до поліції надійшла серія повідомлень від громадян про те, що вони постраждали внаслідок шахрайських дій при спробі купити «прокачані» акаунти для комп’ютерних ігор, які підлаштовані під індивідуальні вимоги кожного покупця.

В усіх випадках потерпілі погодилися на умову продавця про попередню оплату повної вартості ігрового акаунту. Клієнти перерахували гроші на банківську картку незнайомця, але у визначений термін не отримали доступу до обіцяного віртуального «товару».

Поліцейські провели низку розшукових заходів за вказаними фактами та встановили особу недобросовісного «продавця мрій». Зловмисником виявився 26-річний чернігівець.

Чоловік створив оголошення на популярній платформі безкоштовних оголошень, де розмістив інформацію про продаж різноманітних акаунтів з ігровими персонажами, доведеними до високого рівня у грі. Насправді пропоновані акаунти не існували, а продавець після отримання оплати від клієнтів припиняв реагувати на їхні запити.

Поліцейські з’ясували, що у такий спосіб зловмисник встиг ошукати щонайменше дев’ятьох громадян з різних областей України. Кожен покупець перераховував зловмиснику на картку від 2000 до 35000 гривень.

Список потерпілих не остаточний і може суттєво зрости у процесі досудового розслідування.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури вже повідомив фігуранту про підозру за 9-ма фактами скоєння злочинів за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області