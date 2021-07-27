Мошенник оформлял онлайн-кредиты на желающих работать за рубежом

Гражданин Республики Молдова, который постоянно проживает в Украине, решил, что оформить онлайн-кредит, может быть неплохим способом быстро раздобыть денег. Особенно, если оформить такой кредит на кого-нибудь другого, чтобы не отдавать самому.

Зная, что для оформления быстрого кредита, необходимы документы гражданина Украины, которых молдаванин не имел, он решил раздобыть их там же – в интернете.

Как известно, приобрести копии чужих документов в Сети не особенно сложно и дорого, проблема в том, что они могут оказаться поддельными или уже скомпрометированными.

Поразмыслив, аферист придумал простой способ, как получить абсолютно «чистые» документы украинских граждан, при этом, совершенно бесплатно. Для этого, он разместил на сайте OLX объявление с предложением работы в Европе.

Когда на объявление откликнулся заинтересованный украинец, мошенник наплел ему про выдуманную вакансию и сказал, что для оформления вызова на работу в ЕС и прочих документов, ему нужны фотокопии паспорта и карточки плательщика налогов. Согласившись, OLX-пользователь прислал копии всех необходимых документов.

Заполучив в свое распоряжение легальные документы гражданина Украины, мошенник перешел ко второй стадии плана: теперь ему нужна была карта украинского банка. Обычно, для этих целей мошенники скупают краденный пластик или арендуют карты у подставных лиц за комиссию. Но хитрый молдаванин и тут решил не тратить деньги понапрасну и нашел более легкий способ.

Позвонив на горячую линию «Ощадбанка», он воспользовался автоматическим голосовым меню, чтобы открыть виртуальную карту «Цифровой Prepaid». Эта карта является анонимной и предназначена для мгновенных онлайн-расчетов в интернете. На сегодняшний день «Ощадбанк» закрыл выпуск этих карт для всех желающих, оставив услугу только для действующих клиентов банка.

Когда два кусочка пазла из трех сошлись, мошенник пошел на сайт компании «Динеро», специализирующейся на онлайн-кредитовании и подал заявку на выплату ему 4,5 тысяч гривен. После автоматической проверки документов, система одобрила выплату кредита и уже спустя 2 дня, воодушевленный успехом, он подал еще одну заявку на такую же сумму, которая также была успешно одобрена. Полученные преступным путем деньги, мошенник с успехом обналичил через банкоматы Чернигова.

В рамках возбужденного уголовного расследования, правоохранителям удалось выйти на след преступника и вручить подозрение, взяв с него обязательство не отлучаться из города и не контактировать с потерпевшими до окончания следствия.

Действия обвиняемого были квалифицированы, как незаконное завладение персональными данными и их использование (ч.1 ст. 182 Уголовного Кодекса Украины), а также мошенничество, совершенное повторно с применением электронно-вычислительных средств (ч.3 ст.190 УК).

Решение суда, было вынесено с учетом осознания вины и раскаяния обвиняемого, а также того факта, что он возместил ущерб, нанесенный потерпевшим. В итоге, ему было определено наказание в виде лишения свободы на 4 года, с заменой на 2 года испытательного срока. // internetua.com