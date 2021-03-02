За підозрою у вбивстві 53-річного чоловіка поліцейські затримали його співмешканку

26 лютого у с. Приборівка Турбівської територіальної громади під час побутового конфлікту 32-річна жінка кухонним ножем нанесла смертельне поранення співмешканцю. Під час конфлікту обоє його учасників знаходились в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що під час застілля між співмешканцями виник побутовий конфлікт, під час якого нетвереза жінка кухонним ножем вдарила свого чоловіка у груди. Удар виявився смертельним, 53-річний потерпілий помер на місці події.

Зловмисниця затримана у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років ув’язнення.

Жінці оголошено про підозру та на час проведення досудового розслідування обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області