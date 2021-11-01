Затримано підозрюваного, який завдав тілесних ушкоджень поліцейському

31 жовтня о 2.30 екіпаж управління поліції охорони виїхав на спрацювання тривожної кнопки в кафе у м. Калинівка. Працівник закладу викликав поліцію, оскільки нетверезі відвідувачі відмовлялись покидати приміщення та поводилися агресивно.

Коли поліцейські прибули на місце події один з чоловіків проігнорував вимогу вийти з кафе та вчинив конфлікт з працівником поліції, під час якого пошкодив нагрудний відеореєстратор правоохоронця. Під час затримання зловмисник наніс удар поліцейському в обличчя.

Такі дії 26-річного молодика кваліфіковані за ч. 2 ст.345 КК України ( Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру.

В минулому підозрюваний притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула людина.

Відділ комунікації поліції Вінницької області