На Одещині п’яний 18-річний водій врізався у дерево: загинув неповнолітній пасажир, ще двоє поранені (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 15 червня, вночі на автодорозі Т-1639 в Куяльницькій громаді.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 18-річний водій автомобіля «BMW Х5» не впорався з керуванням і в’їхав у придорожнє дерево.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 17-річний пасажир, ще двоє пасажирів 18-ти та 20-ти років госпіталізовані з різними тілесними ушкодженнями.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він п’яний. Слідчі затримали молодика у процесуальному порядку.

«Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. В рамках провадження вилучено транспортний засіб та буде проведено низку експертиз», – додав Дмитро Слюта.

Досудове розслідування триває. Всі обставини події встановлюються.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. За жодних обставин не сідайте за кермо у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, не перевищуйте дозволену швидкість, уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою.

НЕ НАРАЖАЙТЕ СЕБЕ ТА ОТОЧЕННЯ НА НЕБЕЗПЕКУ!

Подільське районне управління поліції Одещини