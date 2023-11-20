На Полтавщині мешканця Кременчука викрили у зберіганні та збуті боєприпасів і зброї

За підозрою у причетності до незаконного обігу зброї та боєприпасів поліція затримала 25-річного мешканця Кременчука. Поліції відомо про ряд фактів збуту гранат, автомата та набоїв. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Полковник поліції прокоментував:

«Під час слідчих дій у фігуранта вилучили близько 300 набоїв, магазини до автомата, різні зразки зброї та корпус ручного протитанкового гранатомета. Чоловікові вже повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї та боєприпасів та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави».

Незаконну діяльність кременчуківця викрили працівники Слідчого управління обласної поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 263 КК України, тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Слідчого управління ГУНП)