На Одещині піп УПЦ (МП) розбещував неповнолітню дочку

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати певні посади.

В Одеській області затримали священника Української православної церкви (Московського патріархату), якому інкримінують розбещення неповнолітньої дочки, повідомляє видання “Думська”.

Як встановило слідство, батько дівчинки – настоятель сільського храму – вчиняв із нею розпусні дії мало не з перших років життя, а коли дитина підросла до 14 років, почав регулярно ґвалтувати.

За інформацією поліції Одеської області, підозрюваний – 37-річний житель Білгород-Дністровського району.

Правоохоронці зазначили, що зловмисник переконував доньку нікому не розповідати про розпусні дії, які вчиняв щодо неї. Наразі він перебуває під вартою.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.