На Одещині подружжя незаконно перевозило ухилянтів за кордон

Оперативники Подільського та Одеського загонів в прикордонні зупинили два легковики. Місцеві керманичі «Mercedes» та «Hyundai» намагалися незаконно переправити через кордон сімох чоловіків призовного віку.

Як встановили правоохоронці, водіями виявилися чоловік та дружина, які виконували вказівки організатора – адміна телеграм-каналу. Останній надавав інструкції щодо маршруту руху до Молдови через придністровський сегмент. За свою допомогу з доставлення подружжя отримало по 200 доларів США з кожного пасажира та по 10 тис. гривень від організатора.

У разі вдалого трансферу всі «клієнти» мали сплатити від 80 до 120 тис. гривень адміну телеграм-каналу.

Однак, на околиці міста Балта Подільського району всіх учасників незаконні мандрівники затримали прикордонники.

Оскільки в діях водіїв вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», відносно них направлено повідомлення до Нацполіції.

На «пасажирів» складено адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

ДПСУ