На Одещині поліцейський пограбував працівницю АЗС

Поліцейські затримали зловмисника та передали його працівникам ДБР. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.

В ніч з 9 на 10 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що до однієї з автозаправних станцій зайшов невідомий чоловік у масці, який розпилив у бік операторки газ сльозогінної дії, заволодів її мобільним телефоном та втік. Менш ніж за дві години поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився поліцейський-водій одного з підрозділів поліції.

Слідчими ДБР його дії були кваліфіковані за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто як грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Керівництво поліції Одещини не залишить цей випадок поза увагою. Своїм ганебним вчинком чоловік заплямував звання поліцейського та сумлінну роботу справжніх правоохоронців, які ладні ризикувати життям, аби забезпечити правопорядок та безпеку для кожного громадянина.

Наразі за вказаним фактом проводиться службове розслідування, матеріали якого, після завершення, будуть передані до ДБР.

Наголошуємо, що позиція керівництва поліції області жорстка і принципова – злочинцям не місце в правоохоронних органах.

ГУ Національної поліції в Одеській області