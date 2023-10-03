На Херсонщині судитимуть російського окупанта, який залякував і ґвалтував місцеву жительку під час окупації

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця 94-ого полку оперативного призначення росгвардії за фактом вчинення сексуального насильства та залякування цивільної мешканки Херсонщини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2022 року, під час окупації Херсонської області, 30-річний уродженець Дагестану прибув до будинку місцевої жительки та почав погрожувати з метою вступити з нею в статевий зв’язок.

Протягом тривалого часу він приходив до жінки та, залякуючі груповим зґвалтуванням, чинив над нею сексуальне насильство. Попри скарги постраждалої на погане самопочуття, військовослужбовець рф не припиняв насильства, натомість змушував приймати невідомі препарати.

Також росгвардієць вихвалявся, що затримує та катує місцевих жителів.

Досудове розслідування здійснювалось Управлінням СБУ в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора