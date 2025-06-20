На Одещині правоохоронець разом із матір’ю переправляв ухилянтів до Молдови

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ та внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон до Молдови. До організації схеми виявився причетним начальник групи одного з правоохоронних органів Одеської області.

Після початку повномасштабної агресії рф фігурант сам намагався незаконно виїхати до Молдови, щоб уникнути мобілізації, але зазнав невдачі. Згодом він вступив на службу до правоохоронного органу, однак замість виконання службових обов’язків організував нелегальний бізнес.

Використовуючи знання прикордонної місцевості та маршрутів патрулювання, посадовець налагодив канал незаконного перетину державного кордону. До злочинної діяльності він залучив власну матір, яка вела перемовини з потенційними «клієнтами» та передавала їм інструкції — де, коли та як пішки обходити прикордонні наряди і пункти пропуску.

Державне бюро розслідувань