Зруйнували 120-річний маєток-пам’ятник архітектури: в Одесі повідомлено про підозру двом службовим особам

Руйнування конструктивних та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень зазнав усім відомий маєток Гавсевича. За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

У червні, виявивши у засобах масової інформації публікацію про зніс пам’ятки архітектури, побудованої у 1903 році, поліцейські розпочали провадження за ознаками ч. 5 ст. 298 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановили, що 39-річна керівниця товариства, якому на праві приватної власності належить маєток, та 47-річний директор компанії-підрядника, відповідно до отриманого дозволу Департаменту культури, повинні були виконати ряд протиаварійних робіт у будівлі-пам’ятці архітектури та містобудування місцевого значення.

Натомість у службових осіб виник спільний злочинний намір, спрямований на руйнування об’єкта. Всупереч науково-проєктній документації, у червні підрядник провів будівельні роботи з демонтажу огороджуючих та несучих конструкцій будівлі. Зі свого боку, директорка компанії-власника, усвідомлюючи протиправні дії спільника, не забезпечила утримання пам’ятки в належному стані та не вжила заходів щодо своєчасного проведення у ній ремонту, її захищення від пошкодження, руйнування або знищення.

Протиправні дії зловмисників задокументували слідчі та дільничні офіцери поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

«Під процесуальним керівництвом прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси слідчі провели розслідування і, зібравши достатньо доказів, повідомили фігурантам про підозру в умисному незаконному знищенні, руйнуванні або пошкодженні об’єктів культурної спадщини чи їх частин, вчинених службовою особою з використанням службового становища, за ч. 5 ст. 298 Кримінального кодексу України. За подібні дії законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого», – розповів начальник територіального підрозділу поліції Вячеслав Барба.

Наразі правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до руйнування пам’ятки архітектури Одеси продовжуються.

Одеське районне управління поліції № 1