П’яний чоловік підірвав гранату в парку м. Ніжин

25 травня до поліції надійшло повідомлення, що на території парку м. Ніжин стався вибух невідомого предмета (ймовірно, гранати). Внаслідок вибуху потерпілих немає. На місці події поліцейські негайно затримали 44-річного місцевого мешканця, що причетний до вибуху.

До місця події відразу було направлено екіпажі сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Ніжинського райуправління поліції, поінформовано інші оперативно-рятувальні служби.

Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев. Внаслідок вибуху люди не постраждали.

Поліція затримала зловмисника на місці події.

За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.

Поліція Чернігівської області