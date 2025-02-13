У Харкові затримали жінку, яка продала власну доньку за 20 000 доларів

На виручені кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто. Одразу після продажу незнайомці своєї двомісячної доньки жінку затримали правоохоронці. Дитина знаходиться у безпеці під опікою лікарів. Матері загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інформацію про пошук клієнта для продажу власної дитини отримали оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Після ретельної перевірки вона дійсно підтвердилася. 22-річна жінка, яка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців, не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися.

За даним фактом слідчі слідчого управління поліції ГУНП відкрили кримінальне провадження і всі наступні дії відбувалися під контролем правоохоронців. «Покупець» поспілкувалась з матірʼю, вони обговорили усі умови «угоди», узгодили час та місце для зустрічі.

12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали матір одразу після того, як вона продала власну дитину та отримали за неї 20 000 доларів. На ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто.

Також за місцем мешкання фігурантки правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Його також оглянули лікарі й він знаходиться під їхньою опікою.

Нині слідчі затриманій у процесуальному порядку жінці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України