Из наркодиспансера в Киевской области сбежал подсудимый (фото)

Мужчина может скрываться от сотрудников полиции в ближайших районах или в Киеве

10 мая из областного психо-наркологического диспансера в пгт Глеваха сбежал 30-летний Максимов Олег Андреевич. Он представляет опасность для окружающих. Мужчина объявлен в розыск.

В наркодиспансер мужчина попал по решению Бородянского горрайонного суда от 12 февраля этого года, — сообщает Информатор. Он проходит подсудимым по кражам (ч. 2 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и находился на принудительном лечении.

Сбежал из медучреждения примерно в 10:00. Может скрываться от правоохранительных органов на территории Обуховского, Фастовского районов или в столице. Склонен к алкоголизму и наркомании. Сотрудники Фастовского РУП ГУНП в Киевской области объявили мужчину в розыск.

Приметы: на вид 27-32 года, рост — 172 см, вес — 59 кг, худощавого телосложения, овальное лицо, прямой нос, тёмно-карие глаза, губы средней полноты, тёмные прямые короткие волосы.

Одежда: куртка-ветровка без капюшона серого цвета, белый реглан с рукавами, тёмно-синие спортивные штаны, светло-голубые кроссовки без шнурков, потёртые (на левом кроссовке надорвана подошва).

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении мужчины — сообщите об этом на линию 102. Любые данные могут быть полезными.