На Одещині прикордонники виявили чотирьох осіб, які лагодилися незаконно виїхати за кордон на таксі

На Одещині прикордонники під час перевірки оперативної інформації викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон.

Зокрема на околиці с. Розівка прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, яким їхав 36-річний громадянин України.

В автівці, окрім водія, перебувало четверо чоловіків призовного віку, жителі Сумщини, Донеччини та м. Кропивницький.

З’ясувалося, що українці планували виїхати за кордон, аби уникнути призову на військову службу. Для цього, через рекламу у мережі Інтернет, вони зв’язалися з жителем прикордоння та попросили про «допомогу». За свої послуги чоловік забажав близько 4000 $ США.

Після прибуття всіх до м. Одеси, вони отримали телефоном інструкцію дістатися до м. Подільськ, де вони мали сісти в таксі та доїхати до кордону.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону.

Наразі до Нацполіції направлене повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу). Тривають невідкладні слідчі дії.

ДПСУ