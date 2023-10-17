На Одещині шкуродер жорстоко вбив собаку

За результатами події, що сталася удень 14 жовтня в одному з населених пунктів Великобуялицької ОТГ, що на Березівщині, слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про жорстоке поводження з твариною правоохоронцям повідомила власниця собаки.

Попередньо поліцейські встановили, що знайомий жінки підійшов до дітей, які бавилися на вулиці із твариною, і став дражнити пса, через що останній почав поводити себе агресивно. Чоловік взяв тварину за задні лапи та почав бити головою об дерево. Від отриманих травм собака помер. Фігурант місце скоєння правопорушення покинув.

Поліцейські територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Після проведення необхідних експертиз та збору інших доказів буде надана остаточна правова кваліфікація діям правопорушника та вирішуватиметься питання про повідомлення йому про підозру. Санкція ж частини 1 статті 299 ККУ передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Досудове розслідування триває.

ВП № 1 Березівський районний відділ поліції Одещини