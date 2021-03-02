На Рівненщині за розбійний напад судитимуть трьох учасників злочинної групи

Слідчі Сарненського районного відділу поліції скерували до суду матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно 36-річного рівнянина, який перебував у розшуку, за вчинення розбою, а також за незаконне придбання та зберігання бурштину-сирцю. Справи інших двох фігурантів уже розглядаються в суді.

Нагадаємо, 28 червня торік про виявленого зв’язаним сусіда із тілесними ушкодженнями до поліції повідомила жителька села Зносичі. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у ніч із 27-го на 28 червня на 55-річного чоловіка скоїли напад невідомі. Застосувавши до нього фізичну силу, зловмисники зв’язали йому руки та ноги електропроводом, позбавивши його можливості пересуватися. Потому відшукали належне йому майно та заволоділи гаманцем із грошовими коштами в сумі чотири тисячі гривень, особистими документами, мобільним телефоном, револьвером для стрільби патронами Флобера та іншим господарським майном.

Сарненські слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, у рамках якого розпочали пошуки осіб, причетних до скоєного злочину.

Якісно зібрана слідова інформація та проведені першочергові процесуальні дії дали свої результати. У чіткій взаємодії зі слідчими слідчого управління, працівниками карного розшуку поліції області та за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області поліцейським вдалося вийти на «слід» нападників. Ними виявилися троє учасників злочинної групи: 43-х та 46-річні жителі селища Володимирець і тоді ще 35-річний рівнянин.

Під час проведення санкціонованих обшуків у липні минулого року за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили викрадене майно потерпілого та речові докази у справі. Крім того, у жителя обласного центру виявили та вилучили 2,43 кг бурштину-сирцю. За фактом незаконного придбання та зберігання бурштину відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240-1 КК України.

Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили усім трьом про підозру у вчиненні розбійного нападу, за попередньою змовою групи осіб, поєднаний із проникненням у житло та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому. Двом жителям Володимирця суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, а жителю обласного центру — цілодобовий домашній арешт.

У грудні минулоріч слідчі закінчили досудове розслідування та скерували кримінальне провадження з обвинувальними актами відносно жителів Володимирця.

Однак підозрюваний рівнянин переховувався від органів досудового розслідування — поліцейські оголосили його в розшук. Викрили зловмисника оперативники 22 лютого поточного року у Рівненському районі за місцем проживання родичів. Матеріали кримінального провадження відносно обвинуваченого у вчиненні злочинів за частиною 4 статті 187 та частиною 1 статті 240-1 КК України нині перебувають на розгляді суду.

Жителю обласного центру може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Крім того, наразі триває досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів та вибухових речовин за частиною 1 статті 263 КК України, яке виділене в окреме кримінальне провадження. Під час огляду помешкання потерпілого поліцейські виявили та вилучили: пристрій для відстрілу гумових куль, два корпуси гранати Ф-1 та запали до них, тротилову шашку, електронний детонуючий пристрій.

Відділ комунікації поліції Рівненської області