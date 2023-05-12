На Одещині сталася різанина між матросами іноземного судна

Подія сталася на судні, пришвартованому для завантаження до берегів Дунаю в Ізмаїльському районі. Під час сварки матросів один схопив ніж і завдав іншому численних ударів. Зловмисника правоохоронці затримали. Згідно з чинним законодавством України, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про сутичку між моряками до поліції з порту сповістили дев’ятого травня. Виїхавши за викликом, правоохоронці встановили, що вночі того дня 45-річний матрос під час сварки з 30-річним товаришем спричинив йому дев’ять ножових поранень в область живота, грудей та ніг. Конфлікт між чоловіками розгорівся через ще одного члена екіпажу, якого потерпілий ображав, а зловмисник захищав.

Медики ушпиталили пораненого громадянина в місцеву лікарню, а поліцейські затримали правопорушника. Правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази протиправного діяння, які скерували на експертизу.

«На підставі наявної доказової бази слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили громадянину іноземної держави про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що передбачено частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області