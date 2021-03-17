У Польщі на вулиці раптово помер 37-річний українець, якого раніше побили

У Польщі у місті Новий Томишль Великопольського воєводства посеред вулиці втратив свідомість і помер громадянин України.

Про це інформує ресурс PNT.info.

Трагедія трапилася ще 7 березня. Чоловік ішов вулицею Кроткою, але раптом знепритомнів і впав на тротуар. Для нього викликали медиків, які негайно прибули до місця події, однак вони вже констатували смерть чоловіка. Загиблим виявився 37-річний громадянини України, який проживає у місті Новий Томишль.

Правоохоронці з’ясували, що перед смертю він був у компанії двох чоловіків, з якими вступив у конфлікт. Один з них сильно побив покійного, зокрема завдав декілька ударів ногами.

15 березня його затримали. У разі доведення факту умисного вбивства нападнику загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до двадцяти п’яти років. За ненавмисне він може отримати три роки.

Варто зауважити, що тюремне ув’язнення загрожує і третьому учасникові конфлікту, який став свідком злочину, але не надав допомогу побитому. Максимальний термін позбавлення волі, який йому можуть присудити, становить три роки. // Вголос