На Одещині судитимуть ОЗГ, яка привласнила понад ₴7,5 млн. державних коштів

Правопорушникам висунули обвинувачення в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, організації складання завідомо неправдивих офіційних документів та організації розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом. Їм загрожує до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили службові особи Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації та зареєстрованого у Києві товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель.

В ході кропіткої роботи правоохоронців було встановлено, що зловмисники забезпечували собі виграші у відкритих торгах на закупівлю місцевим органом державної виконавчої влади робіт з будівництва амбулаторій загальної практики, укладали договори між Управлінням капітального будівництва та будівельною фірмою, отримували аванс і створювали видимість виконання взятих на себе зобов’язань. Натомість в облікову будівельну документацію вони вносили відомості із завищеними обсягами виконаних будівельних робіт як з метою неправомірного заліку авансових платежів, так і для перерахування бюджетних коштів на рахунки будфірми за роботи, які фактично не виконувалися.

У такий спосіб правопорушники з травня по грудень 2021 року заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 7 500 000 гривень, виділених на будівництво амбулаторій в Ізмаїльському, Подільському та Одеському районах. Крім того, було встановлено, що доходи, одержані злочинним шляхом, вони легалізовували, зокрема шляхом придбання автомобілів преміум-класу.

«Зібравши докази і визнавши їх достатніми, правоохоронці висунули учасникам ОЗГ обвинувачення в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у тому числі повторно (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), організації складання завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ) та організації розпорядження майном, одержаного злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ). Обвинувальні акти відносно п’яти осіб скеровані до суду, ще одна особа – у розшуку. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушникам, відповідно до санкцій даних статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», – зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Коновальчук.

На майно, здобуте ОЗГ злочинним шляхом, накладено арешт. Суд буде приймати рішення щодо його конфіскації та повернення державі.

Національна поліція України