В Киеве стреляли в автомобиль в котором находилась семья с ребенком (видео)
Утром 12 октября в жилом массиве Софиевская Борщаговка произошла стрельба.
Как сообщил канал Киев Оперативный, неизвестный в камуфляже стрелял в мужчину с женщиной и ребенком, которые едва успели сесть в автомобиль Volkswagen.
Опубликовано видео с камер видеонаблюдения.
Предварительно, все остались живы.
«Информация об этом происшествии уточняется», — говорится в сообщении в соцсети.
По данным Telegram-канала Киев Сейчас, глава семейства получил ранение ноги.
Полиция квалифицировала инцидент по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»