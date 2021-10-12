В Киеве стреляли в автомобиль в котором находилась семья с ребенком (видео)

Утром 12 октября в жилом массиве Софиевская Борщаговка произошла стрельба.

Как сообщил канал Киев Оперативный, неизвестный в камуфляже стрелял в мужчину с женщиной и ребенком, которые едва успели сесть в автомобиль Volkswagen.

Опубликовано видео с камер видеонаблюдения.

Предварительно, все остались живы.

«Информация об этом происшествии уточняется», — говорится в сообщении в соцсети.

По данным Telegram-канала Киев Сейчас, глава семейства получил ранение ноги.

Полиция квалифицировала инцидент по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»