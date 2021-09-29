Завищення вартості будматеріалів на ₴1,4 млн. — у Херсоні повідомили про підозру ексдиректору держпідприємства

Під час проведення судової будівельно-технічної експертизи поліцейські з’ясували, що колишній директор підприємства уклав договір з ТОВ на проведення будівельних робіт на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

Під час розслідування поліцейські встановили, що до актів прийняття виконаних робіт було внесено завідомо завищені витрати на виконання робіт, завищені обсяги використаних матеріалів та завищену вартість будівельних матеріалів при виконанні робіт з капітального ремонту на загальну суму 1406149 гривень.

Відповідно до ч.2 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України, за це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області